Via libera all’uso terapeutico dell’LSD negli States: dal 2023 sarà venduto in farmacia (Di martedì 11 maggio 2021) L‘LSD negli Anni ’60-’70, anni della contestazione giovanile, era diventato l’allucinogeno dei giovani contestanti e da quegli anni, viste le terribili conseguenze prodotte dal consumo di questa sostanza, ne era stato vietato l’uso. Ora, grazie a uno studio su Nature Medicine, si è giunti all’autorizzazione da parte dell’Fda per l’uso terapeutico di questo potente allucinogeno. Leggi anche -> Le droghe psichedeliche un aiuto per combattere la depressione: “Funzionano come i farmaci comuni” L’LSD potrebbe essere venduto in farmacia già nel 2023 per uso terapeutico, ma i permessi potrebbero essere estesi anche all’uso ricreativo dei famosi francobolli. La ricerca ha messo in evidenza come in microdosi l’acido lisergico aiuta nell’aiuto della sindrome ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 11 maggio 2021) L‘LSDAnni ’60-’70, anni della contestazione giovanile, era diventato l’allucinogeno dei giovani contestanti e da quegli anni, viste le terribili conseguenze prodotte dal consumo di questa sostanza, ne era stato vietato l’uso. Ora, grazie a uno studio su Nature Medicine, si è giunti all’autorizzazione da parte dell’Fda per l’usodi questo potente allucinogeno. Leggi anche -> Le droghe psichedeliche un aiuto per combattere la depressione: “Funzionano come i farmaci comuni” L’LSD potrebbe essereingià nelper uso, ma i permessi potrebbero essere estesi anchericreativo dei famosi francobolli. La ricerca ha messo in evidenza come in microdosi l’acido lisergico aiuta nell’aiuto della sindrome ...

