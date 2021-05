Uomini e donne gossip, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua cacciati dal programma? (Di martedì 11 maggio 2021) Il rientro di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri a Uomini e donne, dopo la crisi confermata a Maria De Filippi, è proseguito all’insegna delle accuse e di una rissa sfiorata. Nella registrazione la dama lamenta la mancanza di passionalità nel rapporto con Riccardo per poi ricevere di tutta risposta le accuse dell’uomo. Nel dettaglio Guarnieri sostiene di essere sceso a patti con la Di Padua con il piano di restare quanto più possibile nella trasmissione, per business. Ma non è il solo colpo di scena, infatti il cavaliere tarantino ha avuto uno scontro durissimo con Armando Incarnato per una rivelazione clamorosa fatta proprio da lui sull’intimità con Roberta. I due rischiano di dire addio al talk show ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 maggio 2021) Il rientro diDi, dopo la crisi confermata a Maria De Filippi, è proseguito all’insegna delle accuse e di una rissa sfiorata. Nella registrazione la dama lamenta la mancanza di passionalità nel rapporto conper poi ricevere di tutta risposta le accuse dell’uomo. Nel dettagliosostiene di essere sceso a patti con la Dicon il piano di restare quanto più possibile nella trasmissione, per business. Ma non è il solo colpo di scena, infatti il cavaliere tarantino ha avuto uno scontro durissimo con Armando Incarnato per una rivelazione clamorosa fatta proprio da lui sull’intimità con. I due rischiano di dire addio al talk show ...

