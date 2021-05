Uomini e Donne, Bohdan non è stato scelto da Samantha: cosa è successo dopo la puntata (Di martedì 11 maggio 2021) ; il gesto social non è passato inosservato. Pioggia di petali rossi e parole piene d’amore a Uomini e Donne: per Samantha Curcio è arrivato il tanto atteso lieto fine. La tronista ha scelto Alessio Cannicola, che ha detto si, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 11 maggio 2021) ; il gesto social non è passato inosservato. Pioggia di petali rossi e parole piene d’amore a: perCurcio è arrivato il tanto atteso lieto fine. La tronista haAlessio Cannicola, che ha detto si, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - rinar30 : RT @MatteoRichetti: I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che gli… - Acli_nazionali : 'Oggi è importante la conciliazione lavoro-casa, con un aiuto alla vita familiare che dovrebbe essere inteso sia pe… -