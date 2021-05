Tuffi | Europei Budapest 2021 | Bertocchi e Pellacani in finale dal metro

(Di martedì 11 maggio 2021) Elenae Chiaraaccedono alladela trampolino 1aglidi. Gara solida per le azzurre nelle eliminatorie del trampolino più basso femminile, che permette ad entrambe le tuffatrici azzurre di qualificarsi all’atto conclusivo che mette in palio le medaglie. La classifica fa ben sperare proprio in ottica podio, conseconda a quota 258.10 punti eterza con 254.80. La prima posizione è della svizzera Michelle Heimberg, che con l’ultimo tuffo ha superato le azzurre totalizzando 258.45. Non necessariamente un male in ottica, dove sarà la svizzera l’ultima a tuffarsi e ad avere maggiore pressione nella lotta alle medaglie. In ...

Advertising

SkySport : Europei nuoto: Italia argento nei tuffi del Team Event - sportface2016 : #Tuffi, #Europei #Budapest 2021: Elena #Bertocchi e Chiara #Pellacani in finale dal metro - zazoomblog : LIVE – Tuffi Europei Budapest 2021: trampolino 1m femminile con Bertocchi e Pellacani (DIRETTA) - #Tuffi #Europei… - TuffiBlog : Alle 12.30 tornano le gare di #budapest2021 con l'eliminatoria femminile da 1mt, presenti @bertocchi94 e Chiara… - ImpieriFilippo : RT @ItaliaTeam_it: ? #ItaliaTeam sul podio! ? Agli Europei di Budapest argento nel team event di tuffi con Chiara Pellacani, Andreas Sarge… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi Europei

OA Sport

I l programma completo e gli italiani in gara nella seconda giornata deglidi Budapest 2021 . La rassegna continentale prosegue nella giornata di martedì 11 maggio 2021 con le gare die nuoto sincronizzato. Si parte in mattinata con le eliminatorie del duo ...DIRETTANUOTO 2021 BUDAPEST: MURRU E GALLO FANNO BENE NEIMarta Murru e Valentina Gallo stanno affrontando, aglidi nuoto 2021 , i preliminari del tuffo libero: per loro al momento un ...Tuffi, Europei Budapest 2021: Elena Bertocchi e Chiara Pellacani volano in finale nel trampolino 1 metro con secondo e terzo miglior punteggio.Un altro Duo nato quasi per caso e che si fa largo in Europa. Marta Murru torna in acqua e raccoglie insieme a Veronica Gallo un sesto posto nelle eliminatorie del Duo libero agli Europei di Budapest.