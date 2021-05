Tinti esclusivo | ' Bastoni aspetta il rinnovo da quattro mesi'

Advertising

calciomercatoit : ? #Inter - ESCLUSIVO, da #Bastoni a #Ranocchia e #Darmian: parla Tinti ? ?? #CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Tinti esclusivo

Corriere dello Sport.it

MILANO - Tullioè uno dei due - tre agenti italiani più famosi e importanti, ma anche uno di quelli che meno volentieri rilasciano interviste. Ieri, però, il procuratore bresciano qualcosa da dire l'aveva. Non ...'Alessandro è sulla buona strada per poter diventare un grande campione - ha esordito in esclusiva a Calciomercato.it Tullio, agente del numero 95 nerazzurro - Sta facendo quello che io mi ...Annuncio vendita Peugeot 308 BlueHDi 150 S&S EAT6 Allure usata del 2015 a Cornegliano Laudense, Lodi nella sezione Auto usate di Automoto.it ...La vernice metallizzata compie 90 anni. Dal debutto del 1931, quando veniva realizzata con le scaglie di pesce, ecco la sua storia ...