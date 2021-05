Taranto unica tappa del Sud Italia per Asaf Avidan (Di martedì 11 maggio 2021) È Taranto l’unica città del Sud Italia in cui si esibirà Asaf Avidan che da ieri ha ufficializzato il suo ritorno sulle scene internazionali con Anagnorisis Tour. Dopo Milano, Bologna e Roma, Taranto sarà l’unica tappa nel mezzogiorno d’Italia per l’artista che ha collezionato numerosi dischi d’oro e di platino in oltre 15 paesi, e che non si esibisce da ormai tre anni sui palchi Italiani. «Sono molto soddisfatto nell’annunciare questa data importante. Manca poco meno di un anno, perché il concerto è previsto per il 4 marzo del 2022, ma essere in un calendario internazionale così importante di un artista della portata di Asaf Avidan è un regalo che Taranto ha ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 11 maggio 2021) Èl’città del Sudin cui si esibiràche da ieri ha ufficializzato il suo ritorno sulle scene internazionali con Anagnorisis Tour. Dopo Milano, Bologna e Roma,sarà l’nel mezzogiorno d’per l’artista che ha collezionato numerosi dischi d’oro e di platino in oltre 15 paesi, e che non si esibisce da ormai tre anni sui palchini. «Sono molto soddisfatto nell’annunciare questa data importante. Manca poco meno di un anno, perché il concerto è previsto per il 4 marzo del 2022, ma essere in un calendario internazionale così importante di un artista della portata diè un regalo cheha ...

