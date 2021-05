Proserpine a teatro | in onda su RAI 5

Leggi su nonsolo.tv

, opera del tutto femminista e femminile, viene proposta da RAI 5 nella versione messa inpresso 8lNuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto. Si tratta di opera lirica in due atti di Silvia Colasanti. Sul podio il M° Pierre-André Valade. La trama La storia si concentra su Proserpina che viene rapita da Plutone. Per sopperire alla mancanza interviene Giove, padre di Proserpina, che chiede a Plutone di lasciarla tornare sulla terra almeno in primavera e in estate. In cambio permette a Plutone di giacere con lui in autunno e in inverno. Cast Sul palco vedremoSharon Carty Dísella Lárusdóttir Anna Patalong Silvia Regazzo Gaia Petrone Katarzyna Otczyk. La regia aè di Giorgio Ferrara, mentre quella tv è di Barbara Napolitano.