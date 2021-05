Pomeriggio Cinque, spunta fuori la presunta Denise: «Non sono io» (Di martedì 11 maggio 2021) Pomeriggio Cinque La ragazza di Scalea, rintracciata stamattina e ascoltata dagli inquirenti, non è Denise Pipitone. Denisa, la diciannovenne interrogata per via della sua somiglianza con la figlia di Piera Maggio, è infatti intervenuta a Pomeriggio Cinque, smentendo categoricamente di essere Denise. La giovane ha parlato anche della sua infanzia in Romania, prima dell’arrivo in Italia. Denisa, la ragazza di Scalea identificato come possibile Denise Pipitone, è apparsa ai microfoni della trasmissione pomeridiana Mediaset dove, incalzata dall’inviato (“Sei Denise Pipitone o no? Sai chi è Piera Maggio“), ha subito risposto: “No, non sono io. (…) So chi è la mamma della ragazza scomparsa“. Pur ammettendo che si sottoporrebbe al test ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 maggio 2021)La ragazza di Scalea, rintracciata stamattina e ascoltata dagli inquirenti, non èPipitone. Denisa, la diciannovenne interrogata per via della sua somiglianza con la figlia di Piera Maggio, è infatti intervenuta a, smentendo categoricamente di essere. La giovane ha parlato anche della sua infanzia in Romania, prima dell’arrivo in Italia. Denisa, la ragazza di Scalea identificato come possibilePipitone, è apparsa ai microfoni della trasmissione pomeridiana Mediaset dove, incalzata dall’inviato (“SeiPipitone o no? Sai chi è Piera Maggio“), ha subito risposto: “No, nonio. (…) So chi è la mamma della ragazza scomparsa“. Pur ammettendo che si sottoporrebbe al test ...

Advertising

davidemaggio : Ecco la ragazza indicata (a quanto pare erroneamente) come Denise Pipitone. Vive a Cosenza ma in questi giorni è a… - BISLACCO3 : RT @davidemaggio: Ecco la ragazza indicata (a quanto pare erroneamente) come Denise Pipitone. Vive a Cosenza ma in questi giorni è a Scalea… - Gabapentyn : RT @_unstoppablexx_: Probabilmente non è Denise ma ci sono tante contraddizioni tra quello che ha detto alla parrucchiera e quello che sta… - _unstoppablexx_ : Probabilmente non è Denise ma ci sono tante contraddizioni tra quello che ha detto alla parrucchiera e quello che s… - cristia_urbano : RT @davidemaggio: Ecco la ragazza indicata (a quanto pare erroneamente) come Denise Pipitone. Vive a Cosenza ma in questi giorni è a Scalea… -