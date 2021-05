Pioggia e ancora pioggia | migliora | un po’ | mercoledì

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 maggio 2021) Insomma, questa primavera non si decide a sbocciare. Laè tornata, scopriamo per quanto a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Simone Budelli. ANALISI GENERALE Tempo perturbato martedì in Lombardia a causa della parte più attiva della perturbazione in arrivo da ovest. Trae giovedì parzialemento delle condizioni atmosferiche, mentre venerdì nuovo aumento dell’instabilità per l’arrivo di una nuova perturbazione dalla Francia. Martedì 11 maggio 2021 Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio possibili su tutti i settori, con qualche breve pausa più probabile sulla bassa pianura. Temperature: Minime stazionarie (12/14°C), massime in netto calo (15/18°C).12 maggio 2021 Tempo ...