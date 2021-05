Pagelle Napoli-Udinese 5-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di martedì 11 maggio 2021) Ledi5-1 con iai protagonisti e ildel match del Maradona valido per la trentaseiesima giornata di. Successo dal sapore di Champions per gli azzurri, sempre più vicini all’obiettivo grazie ai gol di Zielinski, Fabian Ruiz, Lozano, Di Lorenzo e Insigne, mentre per i friulani gol della bandiera di Okaka. Di seguito iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 7, Manolas 6, Rrahmani 6.5, Hysaj 6.5 (39’ st Mario Rui sv); Fabian Ruiz 7.5, Bakayoko 6.5 (39’ st Demme sv); Lozano 7 (30’ st Politano 6), Zielinski 7 (30’ st Elmas 6), Insigne 7.5; Osimhen 6.5 (25’ st Mertens 6). In panchina: Contini, Ospina, Zedadka, Petagna, Costanzo, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/21:Udinese Ledei protagonisti del match trae Udinese, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Osimhen FLOP: Becao VOTI Al termine del ...Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi Gazzetta ...unito, umile" RASSEGNA - Corriere: "Juve nell'incubo", Tuttosport: "Sos Juve", Il Mattino: "Il Napoli tenta l'allungo per blindare la Champions" SAMPDORIA - Ranieri chiede un biennale, Ferrero pensa a ...Voti e Pagelle Napoli-Udinese: termina 5-1 la sfida del Diego Armando Maradona, valevole per la 36° giornata di campionato in Serie A, tra i partenopei di ...