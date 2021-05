Napoli | smantellato un sistema camorristico a rione Traiano con 12 arresti

(Di martedì 11 maggio 2021) Sono 11 glieseguiti dai Carabinieri stamane neldicon 9 persone condotte in carcere e due ai domiciliari. Un duro colpo inflitto alla camorra con lo smantellamento di uncriminale dedito ad estorsioni e al traffico di droga. Collegato agli arrestati anche il tentato omicidio di Francesco Minichini avvenuto in quanto l’uomo risulta appartenente ad un clan nemico. Glidei carabinieri e la camorra diBliz al, fonte vocedi.itAssociazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico ed alla detenzione di stupefacenti, porto abusivo di armi e tentato omicidio. Queste le accuse di cui dovranno rispondere 11 ...

Comando Provinciale di Napoli e alla Dia. Colpita al cuore la più grande piazza dello spaccio d'Europa. Caivano, Bergamo, Isernia, Imperia, Benevento, Cosenza, Forlì, Cesena e Caserta. Quella di Parco Verde di Caivano, e che dalla provincia di Napoli si è poi allargato ad altri territori, hanno una delle piazze di spaccio tra le più importanti e grandi del Paese. I carabinieri hanno eseguito 12 misure cautelari all'alba di oggi, 11 maggio, contro la camorra del Rione Traiano: colpiti il clan Cutolo. In poche centinaia di metri, difesi da porte blindate e cancelli per eludere i controlli delle forze dell'ordine, sono stati individuati e monitorati ben 14 "punti vendita" in cui veniva smercata droga.