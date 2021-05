Milan, Donnarumma e due colpi i regali per la Champions (Di martedì 11 maggio 2021) Con l’ipotetica qualificazione in Champions League, il Milan dovrebbe riuscire a convincere Donnarumma a rinnovare e a mettere a segno due colpi Dopo il trionfo contro la Juventus, ora il vento gira dalla parte dei rossoneri: Donnarumma si avvicina al rinnovo. Con l’ingresso in Champions League il Milan vorrebbe pure Brahim Diaz, si lavorerà con il Real Madrid per la conferma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo, qualificandosi alla massima competizione europea, percepirà 50 milioni di euro, utili per il riscatto di Tomori dal Chelsea, dopodiché punterà ad investirli su Vlahovic, attaccante in forza alla Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Con l’ipotetica qualificazione inLeague, ildovrebbe riuscire a convincerea rinnovare e a mettere a segno dueDopo il trionfo contro la Juventus, ora il vento gira dalla parte dei rossoneri:si avvicina al rinnovo. Con l’ingresso inLeague ilvorrebbe pure Brahim Diaz, si lavorerà con il Real Madrid per la conferma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo, qualificandosi alla massima competizione europea, percepirà 50 milioni di euro, utili per il riscatto di Tomori dal Chelsea, dopodiché punterà ad investirli su Vlahovic, attaccante in forza alla Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

Gazzetta_it : Gigio, Tomori, Vlahovic: con la Champions 50 milioni per il triplo colpo del #Milan - capuanogio : ?? Il #Milan verso la #ChampionsLeague spinge per la fumata bianca nella trattativa sul contratto di #Donnarumma. L… - Gazzetta_it : #Donnarumma e #Milan una notte per ritrovarsi: la #Juve sembra più lontana. E sotto traccia... - _schiaffino__ : @elliott_il ecco perché parlavo di realtà. La proposta del Milan è otto per 5 anni. Otto per due/tre va bene. Nella… - SergioSierra67 : Speriamo di no...... Milan News: Gazzetta - Milan, Donnarumma si avvicina al rinnovo: Gigio verso il sì, possibile… -