Meteo sino al 26 Maggio | l’Estate non ci sta | CALDO forte

(Di martedì 11 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI In realtà non è un cambiamento clamoroso, che seguite giornalmente gli approfondimenti sul lungo termine saprete che il trendclimatico del lungo termine lasciava intravedere – fin dai giorni scorsi – potenzialità estive notevoli. Potenzialità scaturenti, chiaramente, dall’eventuale intervento dell’Anticiclone Africano che dopo averci dato qualche piccola dimostrazione della voglia di rivalsa potrebbe prendersi una bella rivincita sul finire del mese. Capiamoci: affinché possa stabilirsi sulle nostre regioni v’è necessità che le depressioni atlantiche, o comunque l’attività ciclonica continentale, si disponga in un certo modo. Ad esempio puntando la Penisola Iberica, oppure sprofondando a ridosso dell’arcipelago delle Azzorre. Tra l’altro, giusto sottolinearlo, nelle prossime settimane si dovrebbe ...

La scadenza di tutte le allerte èa prossimo aggiornamento.: perturbazione in arrivo, settimana di maltempo sul Lecchese A causa dell'allerta per rischio idrogeologico, la Provincia di ...... con eventiinusuali. Qualche giorno fa, appena la scorsa settimana, una massa d'aria ... Abbiamo osservato un'estremizzazione climatica incredibile, impensabilea dieci anni fa. Anche in ...
POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI In realtà non è un cambiamento clamoroso, che seguite giornalmente gli approfondimenti sul lungo ...