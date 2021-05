Manuel Aspidi, ex allievo di Amici, ha fatto coming out (Di martedì 11 maggio 2021) Manuel Aspidi fa coming out Nella puntata di oggi di Ogni Mattina abbiamo visto ospite un ex allievo della scuola di Amici. Stiamo parlando del cantante Manuel Aspidi, protagonista della sesta edizione del talent, che ha fatto coming out pubblicamente. Il performer, quindi, in presenza di Adriana Volpe ha voluto raccontare la propria esperienza e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 11 maggio 2021)faout Nella puntata di oggi di Ogni Mattina abbiamo visto ospite un exdella scuola di. Stiamo parlando del cantante, protagonista della sesta edizione del talent, che haout pubblicamente. Il performer, quindi, in presenza di Adriana Volpe ha voluto raccontare la propria esperienza e L'articolo proviene da Novella 2000.

Il coming out di Manuel Aspidi, ex di Amici: "Chiamato 'fro*io' dopo il programma"

Manuel Aspidi, ex cantante di Amici, ha fatto coming out in tv durante l'ultima puntata di Ogni Mattina. Di fronte ad Adriana Volpe, l'artista 34enne ha raccontato il suo percorso verso l'accettazione

