LIVE Sonego-Monfils 6-4 5-7 3-4, Internazionali d’Italia in DIRETTA: controbreak del francese che conduce il terzo set! (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 40-15 Passante di diritto di Sonego dopo uno scambio durissimo ma sente un dolore alla coscia e si ferma. 30-15 Servizio e diritto di Sonego che chiude con la volée di diritto. 15-15 Scambio durissimo dove entrambi hanno paura di affondare il colpo e alla fine è il francese il primo a sbagliare. 0-15 Vincente di Monfils in risposta di diritto. 3-4 Break confermato e servizio a zero di Monfils. 40-0 Lunga la risposta di Sonego. 30-0 Ottimo servizio di Monfils. 15-0 Buona prima del francese. 3-3 BREAK Monfils! Proteste del piemontese per un doppio rimbalzo ravvisato ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 40-15 Passante di diritto didopo uno scambio durissimo ma sente un dolore alla coscia e si ferma. 30-15 Servizio e diritto diche chiude con la volée di diritto. 15-15 Scambio durissimo dove entrambi hanno paura di affondare il colpo e alla fine è ilil primo a sbagliare. 0-15 Vincente diin risposta di diritto. 3-4 Break confermato e servizio a zero di. 40-0 Lunga la risposta di. 30-0 Ottimo servizio di. 15-0 Buona prima del. 3-3 BREAK! Proteste del piemontese per un doppio rimbalzo ravvisato ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sonego-Monfils 6-4 5-7 2-1 Internazionali d’Italia in DIRETTA: l’azzurro conduce il set decisivo - #Sonego-Mo… - Fprime86 : RT @SkySport: TRIPLO CANALE PER SEGUIRE IL TENNIS DA ROMA: Ora #Berrettini su Sky Sport Uno #Sonego su Sky Sport Arena e #Musetti su Sky Sp… - SkySport : TRIPLO CANALE PER SEGUIRE IL TENNIS DA ROMA: Ora #Berrettini su Sky Sport Uno #Sonego su Sky Sport Arena e #Musetti… - UgoBaroni : RT @SkySport: Internazionali d'Italia: da ora #Sonego, #Berrettini e #Musetti LIVE su Sky - tweetnewsit : Sonego-Monfils, DIRETTA LIVE Internazionali d'Italia 2021 oggi: orario tv e risultato 32esimi di finale | Meteo… -