La traccia che porta a Scalea, chi è la ragazzina che potrebbe essere Denise Pipitone (Di martedì 11 maggio 2021) Forse potrebbe arrivare la svolta. La ragazzina rom residente a Scalea somiglia molto a Denise Pipitone ed ha l’età compatibile con quella che avrebbe oggi la bimba scomparsa da Mazara del Vallo 17 anni fa. Cosa sappiamo? La ventunenne di Scalea (in provincia di Cosenza) è già stata ascoltata dai Carabinieri su impulso della Procura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 maggio 2021) Forsearrivare la svolta. Larom residente asomiglia molto aed ha l’età compatibile con quella che avrebbe oggi la bimba scomparsa da Mazara del Vallo 17 anni fa. Cosa sappiamo? La ventunenne di(in provincia di Cosenza) è già stata ascoltata dai Carabinieri su impulso della Procura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ZZiliani : L’arbitro al #VAR che ha cercato disperatamente la traccia di un tocco di braccio di #Brahim è #Calvarese. Quello c… - Internazionale : Immaginate che Radio France o la Rai decidano di cancellare una parte dei loro archivi, o che eliminino dall'archiv… - michele_spo : @aoimotion Teoricamente l'ideale sarebbe tenere traccia di quanto si mangia in una settimana per qualche settimana… - jeanontwitt : @SkyTG24 È comunque strano che non si tenga traccia degli iscritti da qualche altra parte. Le tecnologie Rousseau p… - zerotokorea : Nella traccia 'If I could tell you', B-side track del nuovo album di Taemin 'Advice', che verrà rilasciato il 18 ma… -