In viaggio sulla mappa della vita

(Di martedì 11 maggio 2021) “Geografie” di Antonella Anedda (Garzanti) non è il primo libro in prosa di una delle voci più importantipoesia degli ultimi cinquanta anni, anche se alla poesia questo libro tuttavia guarda, per quel suo voler ridurre il mondo a sé, benché tutto libro sia un costante diario di una fuoriuscita da questa spinta soggettiva, verso il mondo. Lo potremmo chiamare un personale “diario ottuso”poetessa (nel taccuino che racconta luoghi, viaggi, occasioni, paesaggi, dall’Italia alla Grecia fino al Giappone) per richiamare il titolo di Amelia Rosselli, punto di riferimento di Anedda, morta nel 1996 e a cui dedica le belle pagine finali. È anche un doloroso taccuino di trasformazione di sé, di abbandono di posizioni, di sottrazione alle ambigue proposizioni (e prepotenze) soggettive, scritto per spostare sempre più in là l’orizzonte, nel tentativo ...