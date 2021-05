Giro d’Italia 2021: tappa a Dombrowski, maglia rosa a De Marchi! Bene Bernal e Ciccone, Nibali perde 33? (Di martedì 11 maggio 2021) Arriva il grande spettacolo al Giro d’Italia 2021. Una quarta tappa con un percorso bellissimo, resa ancor più dura dal maltempo e dai corridori che non si sono gestiti, andando all’attacco sin dalla prima settimana. Ad imporsi sull’arrivo di Sestola è ancora una volta un fuggitivo: l’americano della UAE Emirates Joe Dombrowski, al primo successo in carriera in un Grande Giro. L’Italia può esultare però con Alessandro De Marchi che agguanta la maglia rosa. Prima fase di gara completamente pianeggiante nella quale i corridori si sono dati battaglia ad altissime velocità. Dopo circa 50 chilometri si è formata la fuga di giornata, con oltre venti atleti al comando: Rein Taaramäe, Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert), Filippo Zana, Filippo Fiorelli ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Arriva il grande spettacolo al. Una quartacon un percorso bellissimo, resa ancor più dura dal maltempo e dai corridori che non si sono gestiti, andando all’attacco sin dalla prima settimana. Ad imporsi sull’arrivo di Sestola è ancora una volta un fuggitivo: l’americano della UAE Emirates Joe, al primo successo in carriera in un Grande. L’Italia può esultare però con Alessandro De Marchi che agguanta la. Prima fase di gara completamente pianeggiante nella quale i corridori si sono dati battaglia ad altissime velocità. Dopo circa 50 chilometri si è formata la fuga di giornata, con oltre venti atleti al comando: Rein Taaramäe, Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert), Filippo Zana, Filippo Fiorelli ...

