Gazzetta – Spalletti-De Laurentiis | contatti frequenti | presa una decisione

(Di martedì 11 maggio 2021) Il Napoli gioca questa sera con l’Udinese ma il club deve programmare anche la prossima stagione, cercando un nuovo allenatore. Decontinua a sentire, tecnico tra quelli più quotati in casa Napoli. Il nome dell’ex allenatore dell’Inter è quello che maggiormente viene accostato alla società azzurra che in breve tempo deve sciogliere le riserve, anche perché il campionato è oramai agli sgoccioli. Sicuramente sullafinale influirà il posizionamento in classifica del Napoli. Ecco quanto scrivedello Sport sual Napoli: “Il tecnico toscano è fortemente quotato in questo periodo. Itra l’ex allenatore dell’Inter e il presidente del Napoli sono costanti. I due hanno discusso anche di questioni tecniche ed economiche rimandando, ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Spalletti

... uno che ha vissuto alti e bassi non banali con il mister, ma che alla lunga ha superato (e con gli interessi) il rendimento super garantito già con Luciano. E per intanto, questa volontà ...Da quel momento, il presidente ha aperto al casting, che procede ancora oggi, anche se il nome di Lucianoè quello che ricorre con maggiore insistenza. Certezze non e ne sono, al momento. ...Sull’ argomento Spalletti se ne saprà di più a fine campionato . Il tecnico toscano è fortemente quotato in questo periodo. I contatti tra l’ ex allenatore dell’ Inter e il presidente del Napoli sono ...I contatti tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis sono sempre più costanti: le parti sono in continuo aggiornamento, si parla di tutto, da aspetti ...