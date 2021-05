Gandalf o Silente? Ian McKellen | “I fan ci confondono sempre”

(Di martedì 11 maggio 2021) C’è chi confonde l’attore che ha interpretatone Il Signore degli Anelli, Ian, con il professore e mago Albus, storico personaggio di Harry Potter.? I fan li confondo spesso e volentieriA svelarlo è stato appunto colui che interpreta lo stregone nell’amatissima saga dell’anello, spiegando che spesso e volentieri i fan chiedono l’autografo al “rivale”, scambiandolo appunto perquando in realtà è. Ospite presso il The Jonathan Ross Show, Ianha parlato così con il conduttore dello show televisivo americano: “A volte la gente pensa che io sia. Allora ho chiesto a Michael (Gambon ndr) seanche lui con me e lui ha detto ‘Per tutto il ...

