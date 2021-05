Denise Pipitone: la ragazza rom trovata a Scalea si chiama Denise! (Di martedì 11 maggio 2021) Nuovo dettaglio incredibile per quanto riguarda la ragazza trovata a Scalea che potrebbe essere Denise Pipitone! Scopriamo tutti i dettagli sulla ragazza di 21 anni segnalata da un testimone… Leggi anche: Denise Pipitone: cosa c’era nella busta trovata a casa di Anna Corona? Denise Pipitone trovata in Calabria? Parla un testimone Denise Pipitone è stata trovata in Calabria? I carabinieri stanno eseguendo controlli su una ragazza di 21 anni, di origini romene, che vive a Scalea (provincia di Cosenza). La segnalazione arriva da una commerciante di Scalea, che avrebbe notato la forte ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Nuovo dettaglio incredibile per quanto riguarda lache potrebbe essere! Scopriamo tutti i dettagli sulladi 21 anni segnalata da un testimone… Leggi anche:: cosa c’era nella bustaa casa di Anna Corona?in Calabria? Parla un testimoneè statain Calabria? I carabinieri stanno eseguendo controlli su unadi 21 anni, di origini romene, che vive a(provincia di Cosenza). La segnalazione arriva da una commerciante di, che avrebbe notato la forte ...

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - fanpage : #DenisePipitone Una ragazza di 21 anni di famiglia rom è stata ascoltata dagli inquirenti e sottoposta a verifiche - Paola63689975 : RT @MediasetTgcom24: Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - sweeetcreatureh : RT @zeta_tommy: 'Ci sono altre somiglianze di cui non si può ancora parlare che hanno fatto pensare a Denise Pipitone' AIUTO #DenisePipi… -