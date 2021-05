Decreto sostegni bis, verso ristori in due tempi: le news (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - ristori in due tempi nel Decreto sostegni bis: in automatico, 'parametrati' secondo le perdite di fatturato come nelle precedenti edizioni, e a integrazione a fine anno un saldo sulla base delle perdite effettive di bilancio, tenendo conto anche dei costi fissi sostenuti dalle imprese. E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la proposta sugli aiuti a fondo perduto, sostenuta dalla Lega, e condivisa dai capi delegazione riuniti a Palazzo Chigi in vista del varo del Decreto sostegni Bis tra giovedì e venerdì. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) -in duenelbis: in automatico, 'parametrati' secondo le perdite di fatturato come nelle precedenti edizioni, e a integrazione a fine anno un saldo sulla base delle perdite effettive di bilancio, tenendo conto anche dei costi fissi sostenuti dalle imprese. E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la proposta sugli aiuti a fondo perduto, sostenuta dalla Lega, e condivisa dai capi delegazione riuniti a Palazzo Chigi in vista del varo delBis tra giovedì e venerdì.

Advertising

matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - matteosalvinimi : Mentre a sinistra pensano a Ius Soli, le nostre priorità sono riaperture, stop agli sbarchi (2.146 in 24 ore!) usan… - matteosalvinimi : Oggi è davvero un BUON GIORNO! Stanotte in Commissione Bilancio del Senato è stato APPROVATO un emendamento al Decr… - UispNazionale : RT @TizianoPesce: CIRCOLARE N. 102/2020-2021 – DECRETO SOSTEGNI: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E L'INCONGRUENZA CHE BLOCCA L'EROGAZIONE DEI CO… - TV7Benevento : Decreto sostegni bis, verso ristori in due tempi: le news... -