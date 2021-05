Chia Coin | la criptovaluta che potrebbe far sparire gli hard disk

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 11 maggio 2021) Il Bitcontinua a scaldare i mercati e dopo un anno di formidabili rialzi, l’impronta ambientale delle attività di mining solleva ulteriori interrogativi sulla sostenibilità di lungo termine del progetto di Nakamoto. E unasi candida come alternativa green:. Ma cos’è una? Le criptovalute sono in tutto e per tutto delle valute