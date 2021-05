Canoa | velocità | azzurri a Szeged per le qualificazioni olimpiche 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - L'ultima finestra di qualificazione per i Giochi è in programma il 20 e 21 maggio a Barnaul, in Russia, ma solamente per le barche singole. “Veniamo da due anni complicati ma grazie all'attenzione della Federazione verso le squadre nazionali abbiamo avuto la possibilità di fare un lavoro molto buono con dei raduni in sicurezza”, spiega il direttore tecnico Oreste Perri. “Dopo le selezioni dello scorso mese abbiamo integrato la squadra con nuovi inserimenti, le due prove ci hanno permesso di affinare la forma per arrivare pronti a questo appuntamento. Non dobbiamo mai dimenticare però che abbiamo due obiettivi, uno a breve termine con Tokyo e uno a medio termine per costruire la squadra per Parigi 2024. Abbiamo una squadra giovane e di buon livello. Credo che potremo fare bene quest'anno sia in barca singola che in barca doppia ma dobbiamo essere consapevoli dei nostri ...