Bper e Ance | sostegno alle imprese per la gestione del superbonus

Il Gruppo Bper e l'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) hanno siglato un accordo di collaborazione per assistere le aziende iscritte all'associazione nell'utilizzo del superbonus 110% e di tutti gli altri bonus fiscali per la riqualificazione del patrimonio immobiliare. L'intesa, estesa su tutto il territorio nazionale, prevede un sostegno reciproco per agevolare le aziende nella gestione dell'iter di accesso allo strumento fiscale, facilitando così l'avvio di interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica degli edifici. Il Gruppo Bper, in particolare, mette a disposizione delle imprese Ance prodotti e servizi dedicati. "Con l'accordo siglato oggi Ance rafforza i rapporti con il sistema creditizio per ...

