Borsa: Asia giù tra timori inflazione e peso vendite su chip (Di martedì 11 maggio 2021) I mercati Asiatici sono in rosso, con l'eccezione di Shanghai (+0,4%) e Shenzen (+0,3%), entrambi ancora aperti, tra nuovi timori di una crescita dell'inflazione globale e il peso dei giganti dei chip,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) I mercatitici sono in rosso, con l'eccezione di Shanghai (+0,4%) e Shenzen (+0,3%), entrambi ancora aperti, tra nuovidi una crescita dell'globale e ildei giganti dei,...

Crolla in avvio il future Eurostoxx 50, l'inflazione fa paura Come a Wall Street anche in Asia protagonista è la crescita dell'inflazione, insieme alla convinzione che il ritorno all'aumento dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve sia meno lontano ...

