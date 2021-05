Woody Allen a Che tempo che fa | “Mi prendono per intellettuale perché porto gli occhiali”

Leggi su ck12

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il regista americano, ospite di Fabio Fazio a Cheche fa su Rai 3 racconta di sé e del suo ultimo film “Rifkin’s Festival” appena uscito nelle sale cinematografiche., ospite di Fabio Fazio a Cheche fa su Rai 3, ha detto la sua sulla televisione: “La televisione ha fatto grandi passi da quando girai “Io e Annie”, la situazione della televisione non era proprio ottima in quel periodo, addirittura anche il nostro governo diceva che la tv pubblica era “una desolazione”. Poi negli anni a venire la televisione, negli Stati Uniti d’America è cresciuta moltissimo, è migliorata. Io non la guardo, ma non per motivi specifici: di solito esco la sera a cena e quando ritorno a casa è tardi quindi magari guardo un po’ di sport, qualche inning ...