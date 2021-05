Vaccino, Galli: “Senza aggiornamenti sulle varianti principali, impossibile avere l’immunità di gregge” (Di lunedì 10 maggio 2021) “O questo Vaccino verrà aggiornato a tutte le varie varianti principali, o altrimenti con questo Vaccino l’immunità di gregge non la facciamo, ammesso che si possa conseguire”. Lo ha detto a Buongiorno, su SkyTG24, Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Se il virus è pressato molto – ha detto Galli -, ma non è messo con le spalle al muro, come potrebbe succedere con una vaccinazione di massa fatta tutta assieme e con un Vaccino veramente efficace, il virus tira fuori delle varianti che compaiono casualmente e ricomincia, come fosse il gioco dell’oca” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) “O questoverrà aggiornato a tutte le varie, o altrimenti con questodinon la facciamo, ammesso che si possa conseguire”. Lo ha detto a Buongiorno, su SkyTG24, Massimo, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Se il virus è pressato molto – ha detto-, ma non è messo con le spalle al muro, come potrebbe succedere con una vaccinazione di massa fatta tutta assieme e con unveramente efficace, il virus tira fuori delleche compaiono casualmente e ricomincia, come fosse il gioco dell’oca” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

