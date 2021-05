Urban Mutts | l’hotel di lusso per cani

(Di lunedì 10 maggio 2021) Devi andare in vacanza e non puoi portare con te il tuo cane? Sei in ufficio tutti il giorno e non puoi prenderti cura del tuo cucciolo? Ecco che a Londra ha aperto Urban Mutts, il primo hotel di lusso dove i cani dell’elite della capitale possono passare per proprie ferie tra coccole e social life.

Urban Mutts, a Londra nel cuore del quartiere super trendy di Sheperd's Bush, è il dog hotel che porta il concetto di pensione "to the next level", da imitare. Nell'hotel di lusso per cani Urban Mutts a Londra, il personale pratica agopuntura, massaggi e reiki e il servizio in camera (con coccole) è disponibile 24 ore su 24.