U&D, caos in studio: duro faccia a faccia tra Armando e Riccardo, costretti a dividerli. Anticipazioni (Di lunedì 10 maggio 2021) È successo praticamente di tutto nelle registrazioni della prossima puntata di Uomini e Donne, nella quale c’è stato addirittura uno scontro fisico tra due cavalieri del trono over: Armando e Riccardo. Ma cosa sarà mai accaduto nel corso del programma? Andiamo a vedere insieme le Anticipazioni del programma di Maria De Filippi. LEGGI ANCHE: — Uomini e Donne, la scelta di Giacomo tra Carolina e Martina: cosa vedremo in puntata A U&D Riccardo ed Armando arrivano praticamente alle mani, costringendo l’intervento dei presenti per dividerli ed evitare il peggio. Photo Credits: Red CommunicationsAnticipazioni U&D: scontro fisico tra Riccardo ed Armando del Trono Over Andiamo con ordine. Nel corso delle registrazioni del ... Leggi su funweek (Di lunedì 10 maggio 2021) È successo praticamente di tutto nelle registrazioni della prossima puntata di Uomini e Donne, nella quale c’è stato addirittura uno scontro fisico tra due cavalieri del trono over:. Ma cosa sarà mai accaduto nel corso del programma? Andiamo a vedere insieme ledel programma di Maria De Filippi. LEGGI ANCHE: — Uomini e Donne, la scelta di Giacomo tra Carolina e Martina: cosa vedremo in puntata A U&Dedarrivano praticamente alle mani, costringendo l’intervento dei presenti pered evitare il peggio. Photo Credits: Red CommunicationsU&D: scontro fisico traeddel Trono Over Andiamo con ordine. Nel corso delle registrazioni del ...

Advertising

SCBastia : Discorsu di u nostru ???????????????? @GillesCioni per i sustenidori turchini sta mane ! ?? ?????????? ???????????? ?? #QRMSCB - SCBastia : I nostri sustenidori in u centru d’intrenamentu sta mane per sustene a squadra turchina nanzu di parte per Quevilly… - demartin : Ma come è possibile? Che, dunque, fossero in errore i guru, con affiliazioni altisonanti, che hanno ripetuto per an… - albe195 : RT @kravotz: Dear @cristiano SEI FINITOOOOO. FINITALDO Vattene che il @ManUtd ti aspetta. Fuck u and your doppiopassoemmerda. P.s. please… - Maria15112786 : Paura Nel mio cuor dubitoso sento bene una voce che mi dice: “Veramente potresti essere felice.” Lo potrei, ma non oso. U.Saba -