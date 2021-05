Traffico Roma del 10-05-2021 ore 15:30 (Di lunedì 10 maggio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione poco Traffico sul Grande Raccordo Anulare anche se non si escludono rallentamenti per un precedente incidente sono interna tra la A24 è la Casilina Maggiore prudenza sul tratto Urbano della Roma Teramo dove un Veicolo in avaria ha rallentato gli spostamenti tra via di Portonaccio e Viale Palmiro Togliatti in direzione del in aumento la circolazione su via Delle Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria per chi va a San Giovanni stessa situazione per la galleria Giovanni XXIII fine direzione di via Pineta Sacchetti sessione su via Nomentana perché è momentaneamente chiusa la carreggiata laterale all’altezza di viale Regina Margherita verso Porta Pia è ancora sulla Nomentana ma in zona Montesacro code a tratti a causa di un incidente vicino via Monte Subasio In ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione pocosul Grande Raccordo Anulare anche se non si escludono rallentamenti per un precedente incidente sono interna tra la A24 è la Casilina Maggiore prudenza sul tratto Urbano dellaTeramo dove un Veicolo in avaria ha rallentato gli spostamenti tra via di Portonaccio e Viale Palmiro Togliatti in direzione del in aumento la circolazione su via Delle Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria per chi va a San Giovanni stessa situazione per la galleria Giovanni XXIII fine direzione di via Pineta Sacchetti sessione su via Nomentana perché è momentaneamente chiusa la carreggiata laterale all’altezza di viale Regina Margherita verso Porta Pia è ancora sulla Nomentana ma in zona Montesacro code a tratti a causa di un incidente vicino via Monte Subasio In ...

Advertising

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - VAIstradeanas : 15:35 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -