Toni Pipitone chi è l'ex marito di Piera Maggio? Come mai non è papà di Denise? (Di lunedì 10 maggio 2021) Piera Maggio con chi è sposata e figli É in questi anni, tra il 1996 e il 1998, che sboccia l'amore tra Pietro e Piera, all'inizio clandestino, presto alla luce del sole. Il passaggio alla nuova relazione è molto sofferto, ma inarrestabile. Dall'unione nasce appunto la piccola Denise Pipitone, nel 2000. La donna, casalinga, stava provando a rifarsi una vita frequentando un corso di informatica, quando la tragedia ha segnato inevitabilmente la sua vita. Nonostante il dolore per la scomparsa della figlia non sia mai cessato, così Come la determinazione per sostenere le indagini e ritrovarla, i due sono convolati a nozze nel settembre 2018, quattordici anni dopo. Piera, però, non si è infatti fermata. Rinnova le accuse e solleva i dubbi riguardo alla ex moglie ...

