Salernitana in A, durante i festeggiamenti un 28enne ha perso la vita in un incidente stradale (Di lunedì 10 maggio 2021) Si veste di tragedia la festa per il ritorno in Serie A della Salernitana: come riporta Il Mattino nel corso delle celebrazioni si è verificato un incidente stradale nel quale ha perso la vita un giovane di 28 anni. Secondo il quotidiano La Città il ragazzo si trovava in sella al proprio scooter e ha perso il controllo del mezzo nei pressi di piazza della Concordia. Immediati i soccorsi, situazione che purtroppo è apparsa subito grave per i medici del 118. Inutile la corsa in ospedale, con il ragazzo arrivato senza vita al Pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona". Foto: Wikipedia Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

