Netanyahu | siamo con la polizia | dai media immagini false

(Di lunedì 10 maggio 2021) La battaglia in corso "per lo spirito di Gerusalemme" è "la lotta secolare tra tolleranza e intolleranza, fra violenza selvaggia e mantenimento di ordine e legge". Lo ha detto il premier israeliano ...

Lo ha detto il premier israeliano Benyamin. "Elementi che ci vogliano espropriare dei nostri diritti, ci spingono periodicamente ad erigerci con una posizione forte come sta facendo adesso ...decisi ad imporre la legge e l'ordine - ha sottolineato infatti il premier Benjamin- , con determinazione e responsabilità. Non consentiremo disordini, nè violenze". Garantiremo, ...Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu. "Elementi che ci vogliano espropriare dei nostri diritti, ci spingono periodicamente ad erigerci con una posizione forte come sta facendo adesso ...con il supporto - se non la regia - del premier Netanyahu. La portavoce del segretario di Stato Blinken, infatti, ha espresso grande preoccupazione per le azioni israeliane e per "l'eventuale ...