Meghan Markle | il videomessaggio per l’evento Vax Live | “Donne colpite in modo sproporzionato dalla pandemia”

Nel suo messaggio al Vax Live di Global Citizen, l'evento organizzato a sostegno della campagna di vaccinazione anti Covid, Meghan Markle ha parlato dell'impatto della pandemia sulle Donne e il loro avvenire, inclusa su quello della sua futura figlia. "Quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte le giovani Donne e ragazze in tutto il mondo che devono avere la capacità e il sostegno per guidarci domani", spiega Meghan nel suo contributo video

