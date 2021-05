Life is Strange: True Colors, il trailer di Ryan, un amico di Alex – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 11 maggio 2021) Deck Nine ha presentato un nuovo trailer di Life is Strange: True Colors, questa volta dedicato a Ryan, un amico di Alex e persino un potenziale spasimante.. Continua la campagna di presentazione di Life is Strange: True Colors. Oggi Deck Nine ha presentato con un trailer un nuovo personaggio, Ryan, un amico di Alex. Si tratterà di un altro personaggio chiave della nuova storia, anche perché potrebbe essere persino un potenziale spasimante. Ryan è una guardia forestale che ama una vita semplice, possibilmente immersa nella natura. È nato a Haven Springs, in Colorado. Si tratta di un personaggio molto ... Leggi su helpmetech (Di martedì 11 maggio 2021) Deck Nine ha presentato un nuovodiis, questa volta dedicato a, undie persino un potenziale spasimante.. Continua la campagna di presentazione diis. Oggi Deck Nine ha presentato con unun nuovo personaggio,, undi. Si tratterà di un altro personaggio chiave della nuova storia, anche perché potrebbe essere persino un potenziale spasimante.è una guardia forestale che ama una vita semplice, possibilmente immersa nella natura. È nato a Haven Springs, in Colorado. Si tratta di un personaggio molto ...

Advertising

RedBlack85 : Dontnod ha rifiutato offerte di acquisizione; lavorerà ancora a Life is Strange? - GamingToday4 : Life is Strange: True Colors, il trailer di Ryan, un amico di Alex - unrasting : Che voglia di rigiocare il primo Life is Strange e piangere un po' ?????? - hopauradelbui0 : * spoiler life is strange 1 * si è uscito 8 anni fa ma metto lo stesso il warning, non si sa mai. btw per sbaglio… - hopauradelbui0 : qui per dire che life is strange è il mio comfort game e che non pensavo mi potesse così tanto prendere emotivamente ???? -