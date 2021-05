Kaukab Stewart, la prima donna di colore ad entrare nel parlamento scozzese (Di lunedì 10 maggio 2021) Certamente non è stato facile arrivare fino a qui, superare molti ostacoli e abbattere innumerevoli tabu, ma ce l’ha fatta, e finalmente è riuscita ad assicurarsi il seggio elettorale di Glasgow Kelvin, uno dei più ambiti della Scozia battendo con oltre 5mila preferenze in più il candidato dei Verdi, Patrick Harvie. La protagonista di questa storia è Kaukab Stewart, un’altra donna che entra nella storia, la prima donna di colore ad essere eletta nel parlamento scozzese. Kaukab Stewart: “Sono stata la prima ma non sarò l’ultima” Kaukab Stewart è un’ ex insegnante di 53 anni ed è considerata uno dei volti più importanti del suo partito: lo Scottish National Party ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Certamente non è stato facile arrivare fino a qui, superare molti ostacoli e abbattere innumerevoli tabu, ma ce l’ha fatta, e finalmente è riuscita ad assicurarsi il seggio elettorale di Glasgow Kelvin, uno dei più ambiti della Scozia battendo con oltre 5mila preferenze in più il candidato dei Verdi, Patrick Harvie. La protagonista di questa storia è, un’altrache entra nella storia, ladiad essere eletta nel: “Sono stata lama non sarò l’ultima”è un’ ex insegnante di 53 anni ed è considerata uno dei volti più importanti del suo partito: lo Scottish National Party ...

