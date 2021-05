Internazionali d’Italia in tv in chiaro su Mediaset! Programma Roma Italia 1 e Canale 20: quali partite vedere gratis (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli Internazionali d’Italia 2021 si disputano da domenica 9 a domenica 16 maggio sulla terra rossa del Foro Italico. Il Masters 1000 di Roma è il torneo di tennis più importante nel Bel Paese e la capitale è pronta a ospitare una delle kermesse più rilevanti del calendario internazionale. Gli azzurri si presenteranno in uno scenario unico al mondo con l’obiettivo di raggiungere le fasi conclusive della competizione: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti sono i più quotati per regalare emozioni ai tanti appassionati. Per questa edizione degli Internazionali d’Italia 2021 c’è una graditissima novità a livello televisivo. Il Masters 1000 di Roma sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli2021 si disputano da domenica 9 a domenica 16 maggio sulla terra rossa del Foro Italico. Il Masters 1000 diè il torneo di tennis più importante nel Bel Paese e la capitale è pronta a ospitare una delle kermesse più rilevanti del calendario internazionale. Gli azzurri si presenteranno in uno scenario unico al mondo con l’obiettivo di raggiungere le fasi conclusive della competizione: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti sono i più quotati per regalare emozioni ai tanti appassionati. Per questa edizione degli2021 c’è una graditissima novità a livello televisivo. Il Masters 1000 disarà visibile anche in diretta tv,e in ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Sorribes Tormo Internazionali d’Italia DIRETTA: match complicato contro la spagnola - #Camila… - OA_Sport : #Tennis Internazionali d’Italia 2021, l’Italia cala subito gli assi #Sinner, #Musetti e #Fognini - OA_Sport : Internazionali d’Italia oggi: orari 10 maggio, ordine di gioco, tv, streaming #Tennis - thaiguy84 : RT @MagicMurrayFans: .@andy_murray at the practice in Rome ??(video:Internazionali BNL d'Italia) - thaiguy84 : RT @MagicMurrayFans: Hello @andy_murray ?? (video:Internazionali BNL d'Italia) -