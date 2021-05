Inter, incontro Zhang - squadra: chiesta la rinuncia a due mensilità (Di lunedì 10 maggio 2021) Come riporta La Gazzetta dello Sport , il numero uno nerazzurro ha chiesto la rinuncia a due ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 10 maggio 2021) Come riporta La Gazzetta dello Sport , il numero uno nerazzurro ha chiesto laa due ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - ...

Advertising

Glongari : #Inter Primo incontro di #Zhang con i giocatori in cui è stata confermata la richiesta di un sacrificio di due mens… - capuanogio : Secondo #CorSport e #Tuttosport i giocatori dell'#Inter non sono disponibili a venire incontro alle richieste di… - giorgio_1897 : RT @CalcioFinanza: Inter, incontro tra Zhang e squadra per il taglio stipendi - biscone69 : RT @annarosacosta: Dopo l'incontro tra #Zhang e la squadra i soliti ben informati dicono che nessuno vuole spalmare. Altri sempre ben infor… - ShevchenkerS : RT @CalcioFinanza: Inter, incontro tra Zhang e squadra per il taglio stipendi -