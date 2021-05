Il Conservatorio Santa Cecilia in Parlamento per la nona volta

Leggi su panorama

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ha suscitato molte reazioni l'intervista di Panorama a Dario Potenzano, lo studente delsospeso per aver criticato il direttore Roberto Giuliani. Anzitutto, il senatore Laforgia ha depositato oggi, 10 maggio, un'interrogazione parlamentare. Il sindacato degli studenti Sipa, Studenti insieme per l'arte, ha poi indetto per il 20 maggio alle ore 10 una manifestazione, autorizzata dalla Questura, «contro le ingiustizie nei confronti degli studenti e i provvedimenti disciplinari in solidarietà con Dario Potenzano». Infine numerosi docenti delhanno preso posizione sulla sospensione dello studente, chi a favore e chi contro. «Questa interrogazione sarà in linea con le altre otto già presentate, compresa la mia» spiega a Panorama il senatore Laforgia. «Chiederò se la ministra è a ...