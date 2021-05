I numeri in chiaro, Torti: «Via la mascherina con 30 milioni di vaccinazioni? Troppi rischi, è un salvagente fondamentale» (Di lunedì 10 maggio 2021) La mascherina è un «salvagente» in un mare «in cui ancora non sappiamo nuotare». Così il primario di Malattie infettive al Policlinico universitario di Catanzaro, prof. Carlo Torti, commenta l’ipotesi formulata oggi da Pierpaolo Sileri di eliminare l’obbligo di mascherina all’aperto, «non appena verranno raggiunti i 30 milioni di vaccinati almeno con una dose». Torti analizza i dati giornalieri del bollettino nazionale sull’epidemia da Covid-19 in Italia, e nonostante i dati in diminuzione di terapie intensive e reparti ordinari, chiarisce che è troppo presto per ritenersi fuori pericolo. È per questo che l’ipotesi di allentare l’obbligo su un dispositivo così essenziale per la protezione dal virus risulta «al momento un’azione del tutto contraria al principio di precauzione che ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) Laè un «» in un mare «in cui ancora non sappiamo nuotare». Così il primario di Malattie infettive al Policlinico universitario di Catanzaro, prof. Carlo, commenta l’ipotesi formulata oggi da Pierpaolo Sileri di eliminare l’obbligo diall’aperto, «non appena verranno raggiunti i 30di vaccinati almeno con una dose».analizza i dati giornalieri del bollettino nazionale sull’epidemia da Covid-19 in Italia, e nonostante i dati in diminuzione di terapie intensive e reparti ordinari, chiarisce che è troppo presto per ritenersi fuori pericolo. È per questo che l’ipotesi di allentare l’obbligo su un dispositivo così essenziale per la protezione dal virus risulta «al momento un’azione del tutto contraria al principio di precauzione che ...

Advertising

ENRICO27218318 : RT @DanielePezzini: @ninaverdelli @CarloVerdelli Il problema, enorme, è che dopo un anno e mezzo in molti sono ancora convinti che non 'god… - Lelliito : Ormai i numeri parlano chiaro, è impossibile trovare lobby senza cheaters, la situazione è più che tossica.… - Lux97335459 : RT @Antiogu60: Ognuno crede ciò che vuole. È chiaro che dopo il primo turno i numeri diranno la verità. #M5s #SostenitoreNoFans #RaggiSinda… - Antiogu60 : Ognuno crede ciò che vuole. È chiaro che dopo il primo turno i numeri diranno la verità. #M5s #SostenitoreNoFans… - diemmenovesei : RT @La_manina__: @mamo75r PD e 5S sono gli unici partiti con i numeri per sconfiggere Salvini e Meloni. Chi continua a negarlo fa solo gli… -