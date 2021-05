Gessica Notaro | finalmente rivede il suo vero volto

(Di lunedì 10 maggio 2021) E’ un momento di svolta nella mia vita, la felicità è alle stelle. Sono commossa, piango di gioia”. A scrivere sui social queste commoventi parole è stata Jessica, 31 anni, alla vigilia dell’ennesimo intervento chirurgico che però, questa volta, potrebbe ridarle il suo, quello che aveva prima di essere aggredita con l’acido dall’ex !danzato. L’intervento, per una coincidenza, è avvenuto a quattro anni da quell’aggressione che l’ha sfigurata.ha poi condiviso le fotografie successive all’operazione e ha commentato: «Si inizia a lavorare non più solo sulla funzionalità ma anche sull’estetica: quest’intervento mi consente di tornare a vedermi con i lineamenti di prima». Lo scorso dicembre la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di ...

'Il suo caso è sicuramente un caso che negli anni ha avuto meno spazio sulle cronache di altri come quello di' , ha spiegato. GIUSEPPINA GHERARDINI, MADRE CARMEN RUSSO/ "Mi manca, era ...... si legge nel verdetto 14862, ha negato ad Edson Tavares - il 33enne condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato la ex- la concessione ...