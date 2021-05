Dopo un anno di esclusiva Apple, Clubhouse arriva su Android (Di lunedì 10 maggio 2021) In questo anno di Clubhouse su iOS se ne sono viste di tutti i colori: applicazioni che promettevano l’utilizzo della piattaforma anche su Android e che in realtà erano dei virus che entravano nel cellulare degli utenti in maniera subdola, fake news che si rincorrevano. In effetti, la popolarità di Clubhouse strideva non poco con l’impossibilità di utilizzare questo social network dell’audio (che ha contribuito a rinnovare completamente il mondo dei social network in generale, sempre più propensi a questo tipo di interazioni) sui sistemi operativi di Android. Oggi, però, cambia tutto. Questa volta in maniera ufficiale: Clubhouse su Android è un dato di fatto, al momento soltanto negli Stati Uniti, tra qualche settimana anche in Europa. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 10 maggio 2021) In questodisu iOS se ne sono viste di tutti i colori: applicazioni che promettevano l’utilizzo della piattaforma anche sue che in realtà erano dei virus che entravano nel cellulare degli utenti in maniera subdola, fake news che si rincorrevano. In effetti, la popolarità distrideva non poco con l’impossibilità di utilizzare questo social network dell’audio (che ha contribuito a rinnovare completamente il mondo dei social network in generale, sempre più propensi a questo tipo di interazioni) sui sistemi operativi di. Oggi, però, cambia tutto. Questa volta in maniera ufficiale:suè un dato di fatto, al momento soltanto negli Stati Uniti, tra qualche settimana anche in Europa. LEGGI ANCHE > ...

