Call of the Sea è ormai una ex esclusiva console Xbox e sbarca domani su PS4 e PS5! (Di lunedì 10 maggio 2021) Call of the Sea è stato uno dei primi titoli di medie dimensioni a essere pubblicato al Day One sul Game Pass, nonché un'esclusiva temporale Xbox. domani, a circa sei mesi dall'uscita, il titolo sviluppato da Out of the Blue sbarca anche sulle console della concorrenza, Playstation 4 e 5. Il gioco vede protagonista Norah Everhart, una donna afflitta da una rara malattia, partire alla volta di un'isola del Pacifico meridionale, dove spera di trovare sia una cura per il suo male che suo marito, disperso durante una spedizione di ricerca. L'isola si rivela essere un enorme puzzle pieno di segreti da svelare, e il mistero che aleggia sull'isola ha risvolti inquietanti e inaspettati. Lo studio spagnolo ha parlato del suo titolo di esordio sul blog di Playstation, commentando: "Ci ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 10 maggio 2021)of the Sea è stato uno dei primi titoli di medie dimensioni a essere pubblicato al Day One sul Game Pass, nonché un'temporale, a circa sei mesi dall'uscita, il titolo sviluppato da Out of the Blueanche sulledella concorrenza, Playstation 4 e 5. Il gioco vede protagonista Norah Everhart, una donna afflitta da una rara malattia, partire alla volta di un'isola del Pacifico meridionale, dove spera di trovare sia una cura per il suo male che suo marito, disperso durante una spedizione di ricerca. L'isola si rivela essere un enorme puzzle pieno di segreti da svelare, e il mistero che aleggia sull'isola ha risvolti inquietanti e inaspettati. Lo studio spagnolo ha parlato del suo titolo di esordio sul blog di Playstation, commentando: "Ci ...

Advertising

pocbyte : Novo post no #POCBYTE: FLORENCE + THE MACHINE grava “CALL ME CRUELLA” a trilha de #CRUELLA - misteruplay2016 : Call of the Sea è ormai una ex esclusiva console Xbox e sbarca domani su PS4 e PS5! - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #CalloftheSea è in arrivo l'11 maggio - Eurogamer_it : #CalloftheSea è in arrivo l'11 maggio - DrApocalypse : #Crudelia, Florence + The Machine canta la nuova canzone originale “Call me Cruella” - AUDIO preview -