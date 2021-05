Birmania-Aung San Suu Kyi | due facce e un futuro incerto

(Di lunedì 10 maggio 2021) di Vincenzo Olita* La situazione incontinua ad aggravarsi in un quadro estremamente confuso, anche a livello internazionale; infatti, si passa dalla risoluzione del Consiglio Onu dei Diritti Umani, estremamente vuota di contenuti, alla Dichiarazione del Consiglio di Sicurezza in cui si assicura di essere “attivamente impegnati sulla questione”, raccomandando, alla Giunta militare, la moderazione e il rispetto per i diritti umani. L’inefficacia di queste posizioni è il risultato di un complesso lavorio diplomatico verso la Cina al fine di assicurare, con il suo voto favorevole, l’unanimità alla Dichiarazione. La Cina, infatti, è l’alleato più vicino alla giunta militare del generale Hlaing e più volte ha posto il veto ad una risoluzione contro lain nome del rispetto della sua sovranità nazionale. Intanto, si continua a morire, in uno ...

...militare del generale Hlaing e più volte ha posto il veto ad una risoluzione contro lain ...San Suu Kyi occorre collocarla in questo contesto storico, figlia diSan, Primo ministro ......accusata per "fake news" che si aggiunge alle già decine di reporter detenuti nella ex, ... e il conseguente arresto della leader del partito di governo Lega nazionale e premio Nobel,San ...di Vincenzo Olita* La situazione in Birmania continua ad aggravarsi in un quadro estremamente confuso, anche a livello internazionale; infatti, si passa dalla risoluzione del Consiglio Onu dei Diritti ...Di Vincenzo OlitaPresidente Società Libera La situazione in Birmania continua ad aggravarsi in un quadro estremamente confuso, anche a ...