Al via il “Meridionale tour” di Aiello: ecco le date (Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA – Il cantautore cosentino Aiello sarà in tour da ottobre 2021 con il “Meridionale tour”. Si parte dal Vox Club di Nonantola l’8. Durante i live, Aiello presenterà le canzoni contenute nel nuovo album “Meridionale”. Organizza Vivo Concerti. Le date sono già quasi tutte sold out, e per tale ragione è stata aggiunta una seconda tappa al Tuscany Hall di Firenze il 30 ottobre dopo quella del 29 che è già esaurita. Biglietti ancora disponibili per i concerti di Torino (10 ottobre, teatro della Concordia), Roma (13 ottobre, Atlantico), Napoli (18 ottobre, Casa della Musica) e Milano (21 ottobre, Fabrique). Aiello nella primavera 2017 ha pubblicato “Hi-Hello”, il suo primo EP, un progetto indie-pop elettronico anticipato dal singolo “Come Stai”. Il nuovo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA – Il cantautore cosentinosarà inda ottobre 2021 con il “”. Si parte dal Vox Club di Nonantola l’8. Durante i live,presenterà le canzoni contenute nel nuovo album “”. Organizza Vivo Concerti. Lesono già quasi tutte sold out, e per tale ragione è stata aggiunta una seconda tappa al Tuscany Hall di Firenze il 30 ottobre dopo quella del 29 che è già esaurita. Biglietti ancora disponibili per i concerti di Torino (10 ottobre, teatro della Concordia), Roma (13 ottobre, Atlantico), Napoli (18 ottobre, Casa della Musica) e Milano (21 ottobre, Fabrique).nella primavera 2017 ha pubblicato “Hi-Hello”, il suo primo EP, un progetto indie-pop elettronico anticipato dal singolo “Come Stai”. Il nuovo ...

Advertising

Lopinionista : Al via il “Meridionale tour” di Aiello: ecco le date - olmcdenver : ...parrocchiale e Supino, cittadina del Lazio meridionale, è uno dei centri del suo culto. (via - TerraDiPalma : RT @TularRasnal: Ritrovati durante i lavori Italgas ad Anguillara Sabazia due tratti dell’antica via Clodia - Soprintendenza archeologia, b… - TularRasnal : Ritrovati durante i lavori Italgas ad Anguillara Sabazia due tratti dell’antica via Clodia - Soprintendenza archeol… - stoavvelenato : Non vorrei mai che questo razzo si porti via direttamente qualche regione meridionale, assolutamente -