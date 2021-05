Una gita in Deltaplano finisce in tragedia: l’eroe ha salvato una vita (Di domenica 9 maggio 2021) Un istruttore di Deltaplano ha cercato di salvare sé stesso e la donna che lo accompagnava da una brusca caduta. Ce l’ha fatta solo a metà. Deltaplano (Getty Images)Doveva essere una tranquilla domenica di escursioni e di gite in Deltaplano per Federico B. e la donna che lo accompagnava. Invece, la traversata in volo sul Monte Grappa nel vicentino si presto tramutata in tragedia. L’atto eroico dell’uomo, pilota esperto di appena 51 anni, è riuscito ad evitare che il dramma si moltiplicasse esponenzialmente. La sua prontezza e la sua generosità rendono ancora più doloroso l’epilogo dei fatti. L’impennata del Deltaplano e l’atto di eroismo La coppia di aviatori, salita sul Deltaplano biposto, era pronta a decollare dalla pedana delta di Col del ... Leggi su chenews (Di domenica 9 maggio 2021) Un istruttore diha cercato di salvare sé stesso e la donna che lo accompagnava da una brusca caduta. Ce l’ha fatta solo a metà.(Getty Images)Doveva essere una tranquilla domenica di escursioni e di gite inper Federico B. e la donna che lo accompagnava. Invece, la traversata in volo sul Monte Grappa nel vicentino si presto tramutata in. L’atto eroico dell’uomo, pilota esperto di appena 51 anni, è riuscito ad ere che il dramma si moltiplicasse esponenzialmente. La sua prontezza e la sua generosità rendono ancora più doloroso l’epilogo dei fatti. L’impennata dele l’atto di eroismo La coppia di aviatori, salita sulbiposto, era pronta a decollare dalla pedana delta di Col del ...

