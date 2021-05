Traffico Roma del 09-05-2021 ore 14:30 (Di domenica 9 maggio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomi Traffico indeciso miglioramento su tutta la rete stradale della capitale restano rallentamenti su via Cristoforo Colombo in prossimità di via di Malafede verso Ostia a talenti chiusa al Traffico fino alle 23 via Ugo Ojetti tra Piazza Pier Carlo Talenti e Piazza Giuseppe Primoli nelle direzioni per Lascia spazio ad una mostra mercato deviate contestualmente le linee bus di zona Avvia da ieri presso il Foro Italico gli internazionali di tennis BNL d’Italia istituita una disciplina di Traffico provvisoria su diverse strade e prossimali all’impianto sportivo in tema di trasporti regolari oggi il servizio della linea metro C tra San Giovanni e Monte Compatri Pantano In entrambe le direzioni di percorrenza ricordiamo che nella giornata di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomiindeciso miglioramento su tutta la rete stradale della capitale restano rallentamenti su via Cristoforo Colombo in prossimità di via di Malafede verso Ostia a talenti chiusa alfino alle 23 via Ugo Ojetti tra Piazza Pier Carlo Talenti e Piazza Giuseppe Primoli nelle direzioni per Lascia spazio ad una mostra mercato deviate contestualmente le linee bus di zona Avvia da ieri presso il Foro Italico gli internazionali di tennis BNL d’Italia istituita una disciplina diprovvisoria su diverse strade e prossimali all’impianto sportivo in tema di trasporti regolari oggi il servizio della linea metro C tra San Giovanni e Monte Compatri Pantano In entrambe le direzioni di percorrenza ricordiamo che nella giornata di ...

Advertising

CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - annalisasanti : @virginiaraggi Due piantine potevi metterle anche su via La Spezia e via taranto. E magari anche du dissuasori di v… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea DD Roma – Firenze (direzione Firenze), dalle ore 13:45 traffico ferroviario… -