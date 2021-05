Traffico Roma del 09-05-2021 ore 08:30 (Di domenica 9 maggio 2021) Luceverde Roma Buona domenica Ben ritrovati all’ascolto e buona festa della mamma Traffico regolare scarso sulla rete stradale della capitale scorrevoli le consolari e di raccordo anulare in zona Colli Aniene rallentamenti per incidenti su via Grotta di Gregna in prossimità di via Ferdinando Santi prestare Attenzione il centro in via Caetani Questa è la cerimonia commemorativa per il 43esimo anniversario dell’uccisione dello statista Aldo Moro già da ieri risposte limitazioni al Traffico e divieti di sosta su via Caetani via Dei Funari via Delle botteghe Oscure via Arenula e altre strade adiacenti atleti chiusa al Traffico fino alle 23 via Ugo Ojetti tra Piazza Pier Carlo Talenti Piazza Giuseppe Primoli nelle due direzioni per Lascia spazio ad una mostra mercato deviate contestualmente le linee bus di zona in tema di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 maggio 2021) LuceverdeBuona domenica Ben ritrovati all’ascolto e buona festa della mammaregolare scarso sulla rete stradale della capitale scorrevoli le consolari e di raccordo anulare in zona Colli Aniene rallentamenti per incidenti su via Grotta di Gregna in prossimità di via Ferdinando Santi prestare Attenzione il centro in via Caetani Questa è la cerimonia commemorativa per il 43esimo anniversario dell’uccisione dello statista Aldo Moro già da ieri risposte limitazioni ale divieti di sosta su via Caetani via Dei Funari via Delle botteghe Oscure via Arenula e altre strade adiacenti atleti chiusa alfino alle 23 via Ugo Ojetti tra Piazza Pier Carlo Talenti Piazza Giuseppe Primoli nelle due direzioni per Lascia spazio ad una mostra mercato deviate contestualmente le linee bus di zona in tema di ...

