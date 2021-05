Scrittori | Charles Dickens | due medaglioni rivelano il suo dolore segreto**

(Di domenica 9 maggio 2021) Londra, 9 mag. – (Adnkronos) – Duepotrebbero sembrare la prova di una storia d’amore illecita: uno contenente una ciocca di capelli del grande scrittore inglese(1812-1870) e l’altro di sua cognata, Mary Hogarth. In realtà questi segni di affetto “altamente personali e privati” sono la prova di qualcosa di più tragico e complesso, secondo la curatrice di una mostra che verrà inaugurata il mese prossimo nella casa dinel centro di Londra.“Siamo enormemente lieti di mostrare per la prima volta questi oggetti inediti, che abbiamo acquisito lo scorso anno”, ha affermato Louisa Price delMuseum di Doughty Street. “Raccontano una storia che ha avuto un’influenza diretta su almeno una delle sue opere più note – ‘Oliver Twist’ – che stava ...

"Siamo enormemente lieti di mostrare per la prima volta questi oggetti inediti, che abbiamo acquisito lo scorso anno", ha affermato Louisa Price delDickens Museum di Doughty Street. "...Il medaglione con i capelli di Mary che sarà messo in mostra fu dato a Dickens in seguito dall'altra sorella, Georgina, che andò a vivere con la famiglia nella casa di Londra.